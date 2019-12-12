Очень вкусные панкейки.

Ингредиенты:

- 1 яйцо.

- Щепотка соли.

- 2 ст. л сахара.

- 1 ст. л ванилина.

- 1 стакан муки.



- 1 ч. л разрыхлителя.- 1 стакан молока.- 1-1. 5 ст. л растительного масла.Приготовление:1. в миску разбить яйцо.2. добавить щепотку соли.3. добавить сахар и ванилин.4. взбить миксером.5. добавить к муке разрыхлитель.6. просеять муку и разрыхлитель.7. добавить в миску.8. размешать.9. добавить молоко.10. взбить. 11. Добавить масло и размешать.12. разогреть сковороду. 13. Вылить тесто ( половину половника или чуть меньше).14. жарить без масла, до появления пупырышек.15. перевернуть. 16. Жарить примерно 20 секунд. Панкейки готовы, приятного аппетита! Кулинария@m_Lifehack.