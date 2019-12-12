Очень вкусные панкейки.

Ингредиенты:
- 1 яйцо.
- Щепотка соли.
- 2 ст. л сахара.
- 1 ст. л ванилина.
- 1 стакан муки.
- 1 ч. л разрыхлителя.
- 1 стакан молока.
- 1-1. 5 ст. л растительного масла.
Приготовление:
1. в миску разбить яйцо.
2. добавить щепотку соли.
3. добавить сахар и ванилин.
4. взбить миксером.
5. добавить к муке разрыхлитель.
6. просеять муку и разрыхлитель.
7. добавить в миску.
8. размешать.
9. добавить молоко.
10. взбить. 11. Добавить масло и размешать.
12. разогреть сковороду. 13. Вылить тесто ( половину половника или чуть меньше).
14. жарить без масла, до появления пупырышек.
15. перевернуть. 16. Жарить примерно 20 секунд. Панкейки готовы, приятного аппетита! Кулинария@m_Lifehack.